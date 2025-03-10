

Стармер и Трамп обсудили предстоящие переговоры США и Украины

10.03.2025 23:16





Премьер-министр Великобритании Кир Стармер пообщался с американским президентом Дональдом Трампом и выразил надежду на "положительный результат" украинско-американских переговоров в Саудовской Аравии. Об этом сообщил представитель британского премьера в понедельник, 10 марта, цитирует газета The Guardian, пишет "Европейская правда".



Накануне американо-украинских переговоров, которые пройдут во вторник, 11 марта, в Саудовской Аравии, Стармер пообщался с Трампом, чтобы обсудить их ожидания от встречи.



Представитель британского премьера сообщил, что Стармер сказал Трампу, "что официальные лица Великобритании разговаривали с официальными лицами Украины в течение выходных, и они остаются приверженными к длительному миру".



Британский премьер-министр также сказал, что "надеется на положительный результат переговоров, который позволит восстановить американскую помощь и обмен разведданными".



"Оба лидера также говорили об экономическом соглашении, которое они обсуждали в Белом доме, и премьер-министр приветствовал детальные разговоры, которые уже состоялись, чтобы продвинуть его вперед. Оба лидера договорились оставаться на связи", – добавил представитель Стармера.



Как известно, государственный секретарь США Марко Рубио прилетел в Джидду 10 марта для участия в двусторонних переговорах с украинскими чиновниками, которые возглавит Андрей Ермак. Ожидается, что к Рубио присоединятся советник по национальной безопасности Майк Волц и посланник Трампа Стив Уиткофф.



Ранее Уиткофф заявил, что США ожидают значительного прогресса на переговорах с Украиной на этой неделе.



Сам Трамп заявил, что у России "нет карт " на переговорах по Украине, хотя еще на прошлой неделе, по его версии, они были.



Он также надеется, что во время переговоров украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии удастся достичь "хорошего результата".





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