

В Сенате США анонсировали закон о новых «адских санкциях» против России

10.03.2025 23:22





Пока российские бизнесмены потирают руки в надежде на смягчение американских санкций, а госСМИ рассказывают о грядущем возвращении западных компаний, в конгрессе США начали готовить закон об ужесточении ограничительных мер против РФ на случай, если Владимир Путин не пойдет на уступки и не сядет за стол переговоров.



Новые санкции затронут банковский и энергетический сектор российской экономики, заявил Fox News автор проекта, сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм.



По его словам, закон будет внесен в конгресс на текущей неделе, а его главная цель — принудить Москву к переговорам. «Если они не начнут переговоры о прекращении огня и мире с администрацией (Дональда Трампа), мы должны устроить им ад из санкций», — сказал Грэм.



По словам сенатора, администрации Трампа следует возобновить поставки оружия Украине и помощь с разведданными, поскольку если Киев бросить на произвол судьбы, «это будет хуже, чем Афганистан». «До тех пор пока у нас нет перемирия, я бы дал Украине все, чтобы защищать себя», — сказал Грэм.



О возможном ужесточении санкций против России 7 марта заявил сам Трамп. «Я всерьез рассматриваю масштабные банковские санкции, санкции и тарифы на Россию до тех пор, пока не будет достигнуто перемирия и окончательного мирного соглашения», — написал Трамп в соцсети Truth Social.



Его заявление прозвучало на следующий день после того, как президент РФ Владимир Путин заявил о неготовности к уступкам в Украине и предупредил, что Россия «своего не отдаст», намекая на требование сохранить контроль над всем оккупированными украинскими землями.



Поведение Путина начало злить Трампа, рассказал Axios высокопоставленный чиновник Белого дома: президент США недоволен, что Россия усилила удары по украинской территории после того, как он отрезал Киев от поставок вооружений и данных разведки, чтобы усадить Владимира Зеленского за стол переговоров.



По словам источников Bloomberg в Москве, Путин готов обсудить прекращение огня в Украине, однако настаивает, чтобы сначала были согласованы рамочные принципы будущего мирного соглашения. Кроме того, Кремль хотел бы участвовать в определении стран, которые направят в Украину миротворцев. В частности, Путин не возражает, чтобы эту роль выполнил Китай, говорили источники Bloomberg,.





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