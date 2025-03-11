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Сенаторы Джим Риш и Джинн Шейхин представили MEGOBARI Act


11.03.2025   10:51


Американские сенаторы, председатель комитета по иностранным делам Джим Риш и член того же комитета Джинн Шейхин представили в Сенат США «Акт о мобилизации и усилении возможностей Грузии по строительству подотчетности, устойчивости и независимости Грузии», MEGOBARI Act, - указанную информацию распространяет комитет Сената США по иностранным делам.

«Данное двухпартийное законодательство поддерживает грузинский народа, так как его правительство продолжает насильственную политику в отношении мирных демонстрантов и в очередной раз подтверждает поддержку США в отношении евроатлантического выбора Грузии», - говорится в заявлении.

По словам Джима Риша, законопроект будет сильным посылом того, что США поддерживают грузинский народ.

«Друзья Грузии со всего мира шокированы и обеспокоены уходом Грузии в авторитаризм и насильственными разгонами продемократически настроенных манифестантов. Указанный законопроект будет сильным посылом того, что США поддерживают грузинский народ, так как он борется за право самоопределения, а также даст правительству США инструменты для того, чтобы помочь грузинскому народу восстановить справедливость собственной политической системы», - отметил сенатор.


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