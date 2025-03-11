

Зурабишвили назвала отстранение от учебы протестующих студентов «террором»

11.03.2025 11:09





Саломе Зурабишвили, пятый президент Грузии, негативно отреагировала на отстранение от учебы студентов, выражавших протест в здании госуниверситета театра и кино им. Шота Руставели. Под хештегом «террор в Грузии» политик написала:



«Студенты и профессора выдворяются из университетов, <в силе> новые аресты протестующих, продление сроков предварительного заключения безо всяких оснований, массовые реорганизации в министерствах, бандиты преследуют людей на улицах и в метро. Только новые выборы могут повернуть вспять российский путь».



Добавим, 10 студентов занимали фойе университета более 80-ти дней. 9 марта им пришлось отказаться от протеста в здании госуниверситета треатра и кино им. Шота Руставели после того, как в вуз пришли сотрудники полиции и выписали штраф на каждого в размере 5 000 лари (до 1 900$).



Позже они получили электронное письмо от комиссии университета по этике, в котором говорилось о том, что они отстранены от учебы в вузе.





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