

Иракли Купрадзе об увольнении лекторов из Тбилисского государственного университета

11.03.2025 11:39





Один из лидеров «Сильной Грузии» Иракли Купрадзе в соцсетях прокомментировал увольнение двух преподавателей Иры Херхеулидзе и Гиоргия Церцвадзе из Тбилисского государственного университета, назвав это политически мотивированным решением:



«Двух моих лекторов, Иру Херхеулидзе и Гиоргия Церцвадзе, уволили из Тбилисского государственного университета по политическим мотивам.



Они были не только грамотными специалистами, но и достойными людьми – как педагоги и как граждане.



Они найдут свой путь, им не нужны ни похлопывания по плечу, ни воодушевления. Для таких профессионалов преподавание в университете – вопрос достоинства, а не дохода.



Но факты жестоки и преступны.



Сколько раз ещё они собираются «убивать» университет»!?»– написал Иракли Купрадзе.





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