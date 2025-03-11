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Иракли Купрадзе об увольнении лекторов из Тбилисского государственного университета
11.03.2025 11:39
Один из лидеров «Сильной Грузии» Иракли Купрадзе в соцсетях прокомментировал увольнение двух преподавателей Иры Херхеулидзе и Гиоргия Церцвадзе из Тбилисского государственного университета, назвав это политически мотивированным решением:
«Двух моих лекторов, Иру Херхеулидзе и Гиоргия Церцвадзе, уволили из Тбилисского государственного университета по политическим мотивам.
Они были не только грамотными специалистами, но и достойными людьми – как педагоги и как граждане.
Они найдут свой путь, им не нужны ни похлопывания по плечу, ни воодушевления. Для таких профессионалов преподавание в университете – вопрос достоинства, а не дохода.
Но факты жестоки и преступны.
Сколько раз ещё они собираются «убивать» университет»!?»– написал Иракли Купрадзе.
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