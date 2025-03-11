

Профессор юрфака ТГУ Ирине Херхеулидзе уволили за политическую позицию

11.03.2025 11:42





Сообщается об увольнении профессора юридического факультета Тбилисского государственного университета им. Джавахищвили Ирине Херхеулидзе.



Студенты комментируют:



"На юридическом факультете ТГУ, если кто-то был примером профессионализма и достойного гражданства, это была Ирине Херхеулидзе. Сегодня я узнала, что моему преподавателю, которая как раз учил меня тому, каким должно быть участие государства в процессе защиты правопорядка, университет расторг контракт.



Не собираюсь ничего говорить, кроме того, что те, кто принял это решение и поддержал его, все вы очень позорные, потому что точно знаете, кто и почему покинул университет. Вы не любите ни студентов, ни университет, ни профессию"



"За 4 года, если кто-то из преподавателей особенно запомнился, то это Вы, г-жа Ира! Всегда с правильными акцентами, позициями, с вашим достоинством, преданностью делу и любовью к родине.

Всегда стоящая рядом со своими студентами!



Если какая-то сторона что-то потеряла, то это Tbilisi State University.



В этой стране главный источник знаний ежедневно маленькими шажками душат!



Г-жа Ира, Вы сделали великое дело, и я испытываю к Вам огромное уважение! 🤍 Вы для меня образцовый человек!".



"В юридическом ТГУ оставалось считанное количество преподавателей с критическим мышлением, и из них сегодня уволили двоих - Иру Херхеулидзе и Гиорги Церцвадзе. Солидарность и поддержка им... Те люди, которые насмехались после выборов, говоря "что вы делаете, проснулись, вы в Челябинске"? Политические заключенные, пытки и избиения людей, отчисление студентов, увольнение преподавателей, штрафы драконовскими законами и финансовый террор, отмена политики. Да, мы проснулись в Челябинске, бессовестные".



"Сегодня, оказывается, из университета уволили двух моих преподавателей - Иру Херхеулидзе и Гиорги Церцвадзе. Оба выдающиеся профессионалы, всегда с правильной гражданской позицией. Видимо, последнее и стало причиной их увольнения. Позор, что творится на юридическом факультете ТГУ. Другим преподавателям советую возвысить голос, а то вернулись советские репрессии в университет, крики "караул" потом будут бесполезны!".







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