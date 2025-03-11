

Граждане РФ стали чаще ездить за получением водительских прав в Грузию

11.03.2025 12:42





Граждане РФ стали чаще ездить за получением водительских прав в Грузию, Беларусь и ряд других стран, чтобы получить документ в обход Госавтоинспекции России.



В стране действует закон об обязательной замене иностранных прав на российские, который россияне используют как лазейку, поскольку сдавать экзамены гражданам РФ сложно по обычной формуле. Она порой может растянуться на годы: после трех неудачных попыток пересдача возможна не менее чем через 6 и не позднее, чем через 9 месяцев со времени последнего испытания.



В РФ с первого раза сдают теорию и практику всего лишь 13,8% человек.



«Это очень мало, в разы меньше, чем во многих других странах. С 1 апреля 2024 года в законе появилась абсолютно законная лазейка, что водители (и граждане других стран, и россияне) могут обменять права именно иностранного происхождения. В ряде случаев это происходит без пересдачи теории. Например, белорусу можно вообще ничего не сдавать и не менять язык. А для стран, которые подписали вместе с РФ Венскую конвенцию, можно просто их заменить, сдав только теорию.



Так что сейчас многие очень активно ездят в Грузию, где можно без обучения в автошколе, с самоподготовкой сдать экзамен буквально за полтора часа — теорию, площадку и город. Все это обойдется в сумму около $100″, — рассказал автомобильный эксперт Александр Шумский.



Он отметил, что граждане России стали получать иностранные права, например, грузинские, и потом, пересдав дома только теорию, меняют их на российские.



«И все абсолютно легально. Теорию сдать проще, поэтому это работает. <…> Практика показывает, что есть люди, которые ездят в Киргизию, Белоруссию, но в основном в Грузию, там проще всего это сделать. Более того, выясняется, что это такой «туризм по правам», он развит не только в России, но и для многих европейских стран»», — отметил эксперт.



Российская ГАИ сообщает, что по итогам 2024 года в России было выдано 1,34 млн водительских прав, что на 2% меньше, чем в 2023-м, следует из



Источник: СОВА

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