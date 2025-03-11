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Давиташвили: Проект подводного кабеля Черного моря - гарантия энергетической безопасности для всей Европы
11.03.2025 13:03
В Будапеште состоялось пленарное заседание министериала «Зеленого среднего коридора» с участием высокопоставленных представителей правительств Грузии, Венгрии, Румынии, Болгарии и Азербайджана. В ходе встречи были обсуждены основные направления стратегического партнерства в сфере развития и передачи зеленой энергии.
На заседании выступили:
Первый вице-премьер Грузии, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили
Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто
Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов
Министр энергетики Румынии Иоан Бурдужа
Министр энергетики Болгарии Жечо Станков
«Мы вместе формируем энергетическое будущее региона и совместными усилиями достигнем общей цели – чистого, связанного и безопасного энергетического будущего. Для этого нам необходимо приложить еще больше усилий и укрепить сотрудничество, чтобы превратить наши планы в реальные действия. Искренне благодарю партнерские страны и заинтересованные стороны за активную поддержку», – заявил Леван Давиташвили.
Он также отметил, что участники встречи договорились о присоединении Болгарии к проекту подводного кабеля Черного моря.
В рамках министериала был подписан совместный документ Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии, адресованный европейскому комиссару Дану Йоргенсену. В документе подчеркивается важность усиленной поддержки проекта подводного кабеля Черного моря со стороны ЕС, поскольку этот проект имеет ключевое значение не только для энергетической безопасности региона, но и для зеленого энергетического будущего Европы.
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