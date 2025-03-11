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Парламент собирается внести поправки в правила и полномочия временных следственных комиссий парламента
11.03.2025 13:12
"Грузинская мечта" собирается внести поправки в правила и полномочия временных следственных комиссий парламента.
Комиссии получат право на любом этапе своей работы обращаться к МВД, СГБ и прокуратуре с требованием о начале официального расследования.
СМИ отмечают, что это поправка связана с недавним созданием (https://t.me/NGnewsgeorgia/22614) в парламенте Временной следственной комиссии для расследования деятельности "Единого Национального движения" в период пребывания у власти.
При формировании комиссии говорилось, что она передаст материалы в следственные органы по завершении своей работы, максимальный срок был определен в шесть месяцев - к концу лета. После внесения правок, комиссия не будет ждать подведения итогов своей работы для возбуждения уголовных дел.
Обещание устроить «грузинский Нюрнберг» (https://t.me/NGnewsgeorgia/6642) для представителей прежней власти было центральным в предвыборной кампании «Грузинской мечты». В ГМ также обещали вообще запретить «Нацдвижение» и другие партии, потенциально связанные с ним.
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