

Ираклий Кобахидзе встретился с председателем Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сахибой Гафаровой

11.03.2025 13:42





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился со председателем Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сахибой Гафаровой.



Стороны обсудили стратегическое партнерство Грузии и Азербайджана, совместные региональные проекты, а также вопросы экономического сотрудничества.



Была отмечена эффективность 10-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Грузией и Азербайджанской Республикой, которое состоялось в январе текущего года под сопредседательством Ираклия Кобахидзе и премьер-министра Азербайджана. Было также уделено внимание важности визитов на высоком уровне для углубления сотрудничества.



Стороны обсудили вопросы содействия эффективному функционированию «Среднего коридора».



Была подчеркнута важность мира и стабильности в регионе Южного Кавказа. Глава правительства отметил, что Грузия готова и впредь вносить свой вклад в обеспечение мира и благополучия в регионе.





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