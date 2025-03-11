

Бизнесмен Георгий Чикваидзе задержан в зале суда

11.03.2025 13:42





Георгий Чикваидзе, бизнесмен, обвиняемый в незаконном присвоении крупных сумм денег, задержан в зале суда. Он назвал судью Изу Келенджеридзе «рабой Мурусидзе» (один из санкционированных США судей, член «клана судей» — ред.). Подсудимый пообещал, что «сделает все, чтобы ее санкционировали».



Так обвиняемый обратился к Келенджеридзе после того, как она объявила о решении сменить меру пресечения: вместо залога в размере 50 000 лари — задержание.



Что касается второго обвиняемого по делу, Ираклия Папиашвили, то мера пресечения в отношении него — залог — осталась в силе.



Поясним: расследование в отношении бизнесменов было начато на основании жалобы компании ELT Building по факту мошеннического присвоения крупных сумм, принадлежащих компании.



В частности, обвиняемые должны были привезти компании ELT Building яхту — по этому вопросу был подписан договор купли-продажи яхты за 1 155 019 лари. Между сторонами также был подписан и договор аренды яхты.



Однако Георгий Чикваидзе и Ираклий Папиашвили не выполнили условия контракта и не предоставили яхту ELT Building.



Обвинение утверждает, что Георгий Чикваидзе и Ираклий Папиашвили заплатили руководителям ELT Building Валерию Гургенадзе и Элгудже Турманидзе по различным вымышленным причинам оттягивали доставку яхты: они заявляли о повреждении двигателя яхты в турецком порту из-за шторма, то, что они ремонтируют его, отправляли видеозаписи якобы с этой яхты, в то время как на самом деле на деньги, заплаченные за яхту, Георгий Чикваидзе выплатил долги другим лицам.



В итоге Ираклий Папиашвили вернул на счет компании всего 147 065 лари — оставшаяся сумма выплачена не была.



Георгию Чикваидзе и Ираклию Папиашвили предъявлены обвинения по статьям 182, II – «а», «д», III- «б» Уголовного кодекса Грузии, что подразумевает незаконное присвоение крупных сумм денег группой лиц с использованием своего служебного положения по предварительному сговору.



Обвинения предусматривают лишение свободы сроком от 7 до 11 лет.



Источник: СОВА

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