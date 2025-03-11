|
|
|
Бизнесмен Георгий Чикваидзе задержан в зале суда
11.03.2025 13:42
Георгий Чикваидзе, бизнесмен, обвиняемый в незаконном присвоении крупных сумм денег, задержан в зале суда. Он назвал судью Изу Келенджеридзе «рабой Мурусидзе» (один из санкционированных США судей, член «клана судей» — ред.). Подсудимый пообещал, что «сделает все, чтобы ее санкционировали».
Так обвиняемый обратился к Келенджеридзе после того, как она объявила о решении сменить меру пресечения: вместо залога в размере 50 000 лари — задержание.
Что касается второго обвиняемого по делу, Ираклия Папиашвили, то мера пресечения в отношении него — залог — осталась в силе.
Поясним: расследование в отношении бизнесменов было начато на основании жалобы компании ELT Building по факту мошеннического присвоения крупных сумм, принадлежащих компании.
В частности, обвиняемые должны были привезти компании ELT Building яхту — по этому вопросу был подписан договор купли-продажи яхты за 1 155 019 лари. Между сторонами также был подписан и договор аренды яхты.
Однако Георгий Чикваидзе и Ираклий Папиашвили не выполнили условия контракта и не предоставили яхту ELT Building.
Обвинение утверждает, что Георгий Чикваидзе и Ираклий Папиашвили заплатили руководителям ELT Building Валерию Гургенадзе и Элгудже Турманидзе по различным вымышленным причинам оттягивали доставку яхты: они заявляли о повреждении двигателя яхты в турецком порту из-за шторма, то, что они ремонтируют его, отправляли видеозаписи якобы с этой яхты, в то время как на самом деле на деньги, заплаченные за яхту, Георгий Чикваидзе выплатил долги другим лицам.
В итоге Ираклий Папиашвили вернул на счет компании всего 147 065 лари — оставшаяся сумма выплачена не была.
Георгию Чикваидзе и Ираклию Папиашвили предъявлены обвинения по статьям 182, II – «а», «д», III- «б» Уголовного кодекса Грузии, что подразумевает незаконное присвоение крупных сумм денег группой лиц с использованием своего служебного положения по предварительному сговору.
Обвинения предусматривают лишение свободы сроком от 7 до 11 лет.
Источник:
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна