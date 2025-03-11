

Бывший сотрудник Минобороны Грузии утверждает, что его заставляли обвинить оппозицию

11.03.2025 13:42





В репортаже телекомпании «Пирвели» были обнародованы тревожные подробности о том, что сотрудники МВД предположительно применяли психологическое и физическое насилие к бывшему сотруднику Министерства обороны, сержанту запаса Вооруженных сил Грузии Георгию Кухалеишвили. Кухалеишвили, ветеран августовской войны 2008 года, утверждает, что сотрудники МВД пытались заставить его сделать ложные заявления по поводу нападения на журналистку телеканала Маку Чихладзе и оператора Георгия Шецирули и возложить ответственность за нападение на оппозицию.



По словам Кухалеишвили, МВД потребовало от него взять на себя ответственность за нападение на Чихладзе и Шецирули и сделать ложное заявление о том, что нападение было организовано участниками протеста.



Журналистка телеканала «Пирвели» Мака Чихладзе и оператор Георгий Шецирули подверглись нападению 8 декабря во время проевропейских протестов со стороны т.н. «мужчин в черном». Тревожные кадры, транслировавшиеся телекомпанией «Пирвели», показывают, как несколько нападавших в масках бросают Чихладзе на землю и наносят жертве сильные удары ногами, в том числе по голове. Нападавшие также похитили журналистское оборудование, которое так и не вернули.



«Они сказали мне просто ругать матом оппозиционные партии, сказать, что туда поступает оружие», — вспоминает Кухалишвили в репортаже телеканала «Пирвели» о встрече с представителями МВД.



По словам Кухалишвили, 11 декабря, когда он возвращался с акции протеста на проспекте Руставели, его похитили четверо мужчин в масках, заставили сесть в машину и отвезли на стоянку полиции на улице Табукашвили. Там, по словам Кухалеишвили, он подвергся психологическому и физическому насилию, во время которого его фотографировали. Позднее его фотографии были отправлены Иосебу Сигуа, начальнику Детективного отдела Городского департамента полиции. Кухалеишвили заявил, что Сигуа и другие сотрудники полиции, включая заместителя начальника городской полиции Каху Мурадашвили, продолжали оказывать на него давление, чтобы он признался в нападениях на Чихладзе и Шецирули.



Кухалеишвили вынуждали сказать, что т.н. «титушки» не принимали участия в нападении и возложить вину за это на оппозицию. По словам Кухалеишвили, он отказался это сделать, за что был арестован по административному обвинению в неподчинении законному требованию, а затем приговорен к семи суткам тюремного заключения решением судьи Тбилисского городского суда Лелы Милденбергер. После освобождения Кухалеишвили заявил, что его личные вещи, включая мобильный телефон, не были возвращены ему.



Его адвокат обвинил МВД в незаконном невозвращении телефона Кухалеишвили, который использовался для публикации материалов в его социальных сетях, хотя у Кухалеишвили не было к нему доступа. Адвокат Кухалеишвили заявил, что невозвращение телефона со стороны МВД является нарушением его прав и что не существует никаких официальных документов, таких как номер уголовного дела или решение, которые могли бы оправдать изъятие.



Кухалеишвили, покинувший Грузию из-за страха дальнейших репрессий против него и его семьи, продолжает говорить о жестоком обращении, которому он подвергся. Однако никакого расследования в отношении кого-либо из сотрудников полиции или лиц, причастных к ненадлежащему обращению, не проводилось.



Это не первый случай, когда задержанный протестующий утверждает, что власть оказывала на него давление, чтобы заставить его обвинить представителей оппозиции. 6 декабря 2024 года Реваз Кикнадзе, активист, участвовавший в проевропейских протестах и ​​задержанный за это, опубликовал письмо из тюрьмы, в котором заявил, что на него оказывается давление, чтобы он дал показания в суде о том, что он получал деньги и указания от оппозиционных политиков. Из-за давления Кикнадзе объявил голодовку.



Civil.ge

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