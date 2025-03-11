

Лукашенко: С Грузией у нас нет абсолютно никаких проблем

11.03.2025 13:59





В Беларуси высоко оценивают и поддерживают шаги Грузии по отстаиванию своей государственности и суверенитета. Об этом белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко заявил, принимая верительные грамоты грузинского посла – Георгия Саганелидзе.



«Мы очень высоко оцениваем и поддерживаем шаги Грузии по отстаиванию своей государственности и суверенитета. Это созвучно с нашими подходами. И вы должны делать в Грузии, как и делаете, все то, что в интересах грузинского народа. Традиции дружбы и взаимного уважения белорусов и грузин, общие страницы истории являются прочной основой для возобновления полноценного всестороннего сотрудничества наших стран. Вы хорошо знаете – наши двери всегда для вас были и есть открыты», - сказал Лукашенко.



«С Грузией у нас нет абсолютно никаких проблем», – добавил он.



Саганелидзе, который с сентября 2023 года был временным поверенным в делах Грузии в Беларуси, заявил журналистам, что приступает к исполнению своей миссии в должности посла «в самом наилучшем настроении».



«Мы понимаем, что времена непростые. Соответственно, нужно находить точки соприкосновения и развивать наши двусторонние отношения в тех направлениях, которые выгодны обеим странам. Думаю, у нас это получится», – сказал он.



По поводу возможности вернуть взаимоотношения Беларуси и Грузии на прежний уровень сотрудничества дипломат сказал, что «нужно стараться выруливать».



«Главное, чтобы был мир в наших странах, в наших регионах. А дальше уже надеюсь на лучшее», – добавил он.



Отвечая на вопрос, видят ли в Грузии стремление с белорусской стороны к налаживанию более тесного диалога, Саганелидзе подчеркнул: «Безусловно. Это двустороннее движение. В любом общении всегда так - нужно развивать дальнейшие отношения при желании двух или более сторон (если речь о многосторонних отношениях). И у руководства Беларуси, и у руководства Грузии есть такое желание. Думаю, что если очень постараться, все получится».



Напоним, что Александр Лукашенко поздравил Михаила Кавелашвили с избранием на пост президента Грузии, а Кавелашвили Лукашенко – с победой на выборах.



Отношения двух стран накалились из-за визитов белорусского лидера Александра Лукашенко в Абхазию и абхазского лидера Аслана Бжания в Беларусь. В сентябре 2022 года пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что «затягивала и не подписывала назначение нового посла Грузии в Беларуси». Кроме того, она критиковала Лукашенко из-за поддержки российского вторжения в Украину.





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