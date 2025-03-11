

Вашадзе: Нам нужно международное давление и внутреннее сопротивление, эти два фактора работают вместе

11.03.2025 15:36





«Нам необходимо международное давление и внутреннее сопротивление, эти два фактора работают вместе», — заявил лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе.



Как отметил Вашадзе, насильственный режим должен быть полностью изолирован.



«Санкции — это только начало, жестокий режим должен быть полностью изолирован. У нас были очень важные встречи с друзьями Грузии в Европе. Они ясно видят жестокое лицо режима и готовы к решительным шагам. Общение с партнерами важно для страны, чтобы у нее было много друзей.



Нам необходимо международное давление и внутреннее сопротивление, которые должны работать вместе. Британские санкции показывают нам, что участники насильственного режима не смогут скрыться, Каймановы острова, Бермудские острова и Британские Виргинские острова больше не будут их убежищами.



Наша задача — полностью финансово, политически и юридически изолировать тех, кто совершал насилие в отношении людей. Будущее Грузии не может быть заложником жестокого режима», — заявил Вашадзе.





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