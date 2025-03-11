

В Уголовный кодекс добавляются несколько статей в связи с наркопреступлениями

11.03.2025 15:36





Составы наркотических преступлений ужесточаются, меры ответственности становятся более строгими, а сроки лишения свободы увеличиваются.



В рамках новой наркореформы в Уголовное законодательство добавляется несколько новых статей.



В частности, согласно изменениям, ужесточаются наказания за незаконное изготовление, производство, перевозку или пересылку психотропных веществ, их аналогов, сильнодействующих веществ, растений конопли или марихуаны, других наркотических средств, их аналогов, прекурсоров или новых психоактивных веществ, а также за их сбыт.



В Уголовный кодекс добавляется статья 260/1, которая отдельно выделяет состав преступления, связанный с незаконным изготовлением, производством, перевозкой и пересылкой наркотических средств, их аналогов, прекурсоров или новых психоактивных веществ. Наказание за данное преступление ужесточается.



Кроме того, в кодекс вводится статья 260/2, которая устанавливает отдельный состав преступления за сбыт или содействие в сбыте психотропных веществ, их аналогов, сильнодействующих веществ, растений конопли или марихуаны, других наркотических средств, их аналогов, прекурсоров или новых психоактивных веществ. В этом случае наказание также становится более строгим.



Также пересматривается статья 260/3, которая теперь отдельно выделяет незаконную продажу психотропных веществ, их аналогов, сильнодействующих веществ, растений конопли или марихуаны, других наркотических средств, их аналогов, прекурсоров или новых психоактивных веществ.



В дополнение к этому в кодекс вводится статья 261/1, которая отдельно устанавливает состав преступления за незаконное изготовление, производство, перевозку или пересылку психотропных веществ, их аналогов или сильнодействующих веществ. Ужесточается ответственность за незаконное приобретение, хранение, изготовление, производство, перевозку и пересылку новых психоактивных веществ.



Согласно изменениям, уголовно наказуемым деянием также становится уклонение от медицинского освидетельствования на наличие в организме наркотических средств, их аналогов или прекурсоров, если оно совершено лицом, уже подвергнутым административному наказанию по статье 45 Кодекса об административных правонарушениях, либо ранее осужденным по статье 273 Уголовного кодекса.



Такое деяние будет наказываться:



штрафом

общественно полезными работами на срок от 120 до 140 часов

либо лишением свободы сроком до одного года.





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