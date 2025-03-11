

Каладзе: Я не могу вам сказать, какое решение в конечном итоге примет оппозиция по выборам

11.03.2025 15:37





Мэр Тбилиси Каха Каладзе считает, что оппозиция обречена на поражение на предстоящих выборах в органы местного самоуправления и не имеет никаких шансов на победу ни в одном районе или городе.



«Не могу сказать, какое окончательное решение примет оппозиция по поводу выборов в местные органы самоуправления. Я понимаю их страхи, ведь они обречены на поражение. У них нет ни единого шанса на победу ни в одном районе, ни в одном городе – ни на уровне мэров, ни на уровне Сакребуло. Поэтому, конечно, у них нет желания вступать в борьбу, которую они уже проиграли. Однако посмотрим, как будут развиваться события», – заявил Каха Каладзе.



По его словам, правящая партия уже начала подготовку к выборам и делает все необходимое, чтобы достойно представить свою команду на голосовании.



«Мы начали подготовку к выборам, проводим встречи, внедряем новые инициативы. Самое главное – мы никогда не прерывали связь с обществом. Для нас главным приоритетом остается человек, и все проекты реализуются с целью сделать город более комфортным, создать возможности для молодежи, развивать парки, рекреационные зоны, спортивные площадки и так далее. Мы сделаем все, чтобы достойно выступить на выборах в органы местного самоуправления и добиться успеха», – подчеркнул мэр Тбилиси.





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