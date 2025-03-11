

Урсула фон дер Ляйен: Путин неоднократно доказывал, что он является враждебным соседом, ему нельзя доверять, его можно только сдерживать

11.03.2025 15:37





Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз хочет использовать свои финансовые рычаги для укрепления и ускорения оборонного производства в условиях растущей враждебности со стороны России. Об этом фон дер Ляйен заявила в своей речи в Европейском парламенте.



Урсула фон дер Ляйен отметила, что сейчас существует острая необходимость восполнить пробелы в военном снабжении Украины и обеспечить надежные гарантии безопасности Украины.



«Путин неоднократно доказывал, что он — враждебный сосед. Ему нельзя доверять, его можно только сдерживать», — пояснила фон дер Ляйен.



По её словам, российский военный комплекс превосходит европейский, а Кремль тратит на вооружение больше, чем вся Европа вместе взятая.



«Европарламент уже много лет утверждает, что Европа должна делать больше, и вы были абсолютно правы. В эту более опасную эпоху Европа должна укрепиться. Такова цель плана, который я представила лидерам ЕС на прошлой неделе. Логика проста: мы хотим использовать все имеющиеся у нас финансовые рычаги для укрепления и ускорения нашего оборонного производства», — заявила фон дер Ляйен.





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