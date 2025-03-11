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Экс-глава Минобороны Кезерашвили передал долю в Formula TV соучредителям
11.03.2025 15:38
Экс-глава Минобороны Кезерашвили передал свою долю в телекомпании Formula TV — 26% акций — ее соучредителям. Соответствующее изменение уже зарегистрировано в публичном реестре Грузии.
В настоящее время 38% акций Formula TV принадлежит Михаилу Мшвилдадзе, а 32% — директору канала Зуке Гумбаридзе.
25% принадлежит юридическому лицу публичного права (ЮЛПП) «Формула свободы», созданной сотрудниками телеканала.
2,25-2,25% остается в собственности Ираклия Сагинадзе и режиссера Георгия Липонава.
Напомним, договор купли-продажи между сторонами был подписан 6 февраля 2025 года и в нем говорится, что в обмен на покупку/вступление во владение акциями, принадлежащими дарителю акций, «даритель акций заплатил символическую сумму в размере 1,00 (одного) лари в соответствии с процедурой, предусмотренной настоящим соглашением».
7 февраля Зураб Гумбаридзе обратился в Национальное агентство публичного реестра с просьбой зарегистрировать изменения в данных оппозиционного телеканала. Однако в тот же день реестр приостановил процедуру регистрации и запросил дополнительную документацию для удовлетворения требования.
Отметим, что телекомпания Formula была зарегистрирована в государственном реестре 22 июля 2019 года; ее вещание стартовало с 1 октября.
Команда «Формула креатив» основала телекомпанию после того, как «Рустави 2» был передан Кибару Халваши, а Паата Салия — нынешний депутат от «Грузинской мечты» — был назначен директором канала.
После этого часть сотрудников «Рустави 2» уволилась: часть перешла на Formula TV, а часть — на Mtavari Arkhi.
Изначально Михаил Мшвилдадзе, Зураб Гумбаридзе, Ираклий Сагинадзе и Георгий Липонава владели 25% акций компании. Между тем, Кезерашвили в сентябре 2019 года стал владельцем контрольного пакета (51%) телекомпании.
В 2023 году от своей доли в 51% Кезерашвили за символическую сумму 1 лари передал сотрудникам телекомпании — ЮЛПП «Формула Креатив» 25%.
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