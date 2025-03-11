

Зурабишвили назвала «позорным» отчисление из Театрального группы протестующих студентов

11.03.2025 15:39





Пятый президент Грузии назвала «невообразимым позором» отчисление из госуниверситета театра и кино студентов, участвовавших в протестах.



«Ректор университета Шауташвили запомнился мне тем, что гордился своим происхождением от Маро Макашвили. Но он так и не осознал, что настоящими потомками Маро Макашвили сегодня являются именно исключенные студенты, а сам он превратился в наследника ее убийц-большевиков!», — пишет Зурабишвили в соцсетях.



Маро Макашвили — студентка, которая стала символом противостояния советской оккупации в начале прошлого века. Она ушла добровольцем Красного Креста на фронт во время вторжения Красной Армии в Грузию в 1921 году и погибла в боях за Тбилиси. Первая женщина, посмертно ставшая Национальным героем Грузии (2015).

▪️Группе студентов госуниверситета театра и кино в Грузии грозит исключение за участие в акциях протеста.



▪️Полиция выписала штрафы на 50 тысяч лари участникам протестной акции в фойе университета, которая длилась 80 дней. Десять человек оштрафованы на 5 тысяч лари каждый.



▪️Остановить статус для мятежных студентов решила университетская комиссия по этике — решение можно попытаться опротестовать в течение трех дней.



▪️Перед тем, как в здание университета вошла полиция и выдворила студентов, их пыталась «выкурить» команда дезинфекторов.



Студенты разных вузов в минувший вторник провели марш неповиновения на проспекте Руставели и присоединились к митингу у парламента с требованием новых парламентских выборов и освобождения задержанных активистов.



«Очевидно, что система все больше ужесточает ограничения на свободу самовыражения. Репрессивный режим в жесткой форме проникает даже в университетское пространство…Университет принадлежит студентам, все государственные здания принадлежат народу. Наш протест становится еще сильнее, а репрессии лишь усиливают наш гнев», — говорится в заявлении инициативной группы.





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