

«События в Грузии идут «по хорошо знакомому сценарию» — представитель Института Маккейна

11.03.2025 15:39





Директор программ глобальной демократии Института Маккейна Лора Торнтон заявила, что последние бастионы демократии в Грузии – это независимые медиа и гражданское общество, но протестное движение зашло в тупик, а санкции против Иванишвили не дают результата.



В интервью «Голосу Америки» она подчеркнула, что финансирование НПО и СМИ в Грузии не связано с интересами иностранных правительств.



«Совершенно очевидно, что «Грузинская мечта» пытается расширить имеющиеся в ее распоряжении правовые возможности, чтобы пойти против демонстрантов, гражданского общества и независимых СМИ.



…Последними оплотами [демократии] сейчас являются медиа и гражданское общество. Это хорошо известный сценарий, и мы видели его, например, в Венгрии, не говоря уже о Путине, который инициировал несколько законов [в России], которые очень похожи на то, что происходит в Грузии…



Что касается протестов, то я думаю, что сейчас они в тупике. Протестующие очень сильны и решительны, но режим также силен и устойчив».



Торнтон считает, что сегодня невозможно судить, перерастут ли текущие протесты в более масштабные выступления.



На прошлой неделе, 7 марта, исполнилось 100 дней со дня начала протестов после того, как правительство «Грузинской мечты» объявило о приостановке переговоров о вступлении в ЕС. Акции не прекращаются, они проходят ежедневно — но лидеры оппозиции участвуют в них в качестве рядовых участников. Большая партийная акция протеста анонсирована на 31 марта, она приурочена к Дню референдума о независимости Грузии. За прошедшие три месяца партия власти ужесточила законодательство о собраниях и манифестациях и анонсировала принятие законопроекта по регулированию СМИ, а также новый вариант закона «об иноагентах». Около 50 участников протестов грозят серьезные сроки заключения по возбужденным против них уголовным делам, остальных системно штрафуют за нарушения правил проведения митингов.



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