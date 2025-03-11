

Полномочия комиссии по оценке деятельности «Нацдвижения» расширены

11.03.2025 15:39





«Грузинская мечта» внесла поправки в регламент относительно полномочий временной следственной комиссии по оценке деятельности «Нацдвижения» в 2003-2012 годы.



Редакционные поправки затронули четыре статьи. Изменения в статью 70 гласят, что временная следственная комиссия имеет право «поставить вопрос о начале расследования перед соответствующим органом на любом этапе своей деятельности, если по этому поводу есть какие-либо подозрения».



«Временная следственная комиссия имеет право поставить вопрос перед соответствующим органом или должностным лицом, которые обязаны предотвратить нарушение законодательства Грузии, и, с учетом характера нарушения законодательства Грузии, перед соответствующим органом или должностным лицом начать расследование, возбудить административное дело или дисциплинарное разбирательство, решить вопрос об истребовании государственного имущества из незаконного владения или принятии решения о возмещении причиненного государству ущерба», — говорится в нынешней редакции.



Кроме того, увеличивается и срок полномочий временной следственной комиссии парламента Грузии: с трех месяцев до полугода, а значит, если следственная комиссия не успеет завершить деятельность за 3 месяца, предусмотренные регламентом, то ее срок будет продлен, но не более чем на 6 месяцев.



Отметим, в состав временной следственной комиссии по оценке правления «Нацдвижения» в 2003-2012 годах вошли 10 депутатов.



От фракции «Грузинская мечта» — Тея Цулукиани, Александр Табатадзе, Тенгиз Шарманашвили, Алуда Гудушаури и Паата Салия.



От парламентской оппозиции — партии, лояльные к «Мечте», — в комиссию вошли члены «Силы народа» Созар Субари и Гурам Мачарашвили, а также Илия Инджия от «Европейских социалистов» — партия, созданная в парламенте недавно.



Вакантными в комиссии остаются два места — они предназначены для членов партии «Гахария за Грузию», которая не отказалась от депутатских мандатов в отличие от коалиций «Единство», «За перемены» и «Сильная Грузия».



Напомним, парламент Грузии, который не признают оппозиция, гражданское общество и часть грузинского общества, создал временную следственную комиссию по действиям властей в 2003-12 годы с целью оценки правления команды Михаила Саакашвили — партии «Единое национальное движение» (ЕНД). За ее создание проголосовало 83 депутата. Срок работы комиссии — 3 месяца, но, по информации «Грузинской мечты», комиссия проработает в общей сложности полгода.



Согласно проекту постановления парламента, временная следственная комиссия, изучающая деятельность правления и политических деятелей команды «Нацдвижения» в 2003-2012 годах, в рамках своей компетенции должна обеспечить:



точное и прозрачное расследование;

оценить деятельность команды Саакашвили (2003-2012 годы).





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