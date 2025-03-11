

Кавелашвили наградил членов национальной мужской сборной по гандболу орденами Чести

11.03.2025 17:25





Президент «Грузинской мечты» Михаил Кавелашвили по совместному представлению премьер-министра Ираклия Кобахидзе и председателя парламента Шалвы Папуашвили наградил членов национальной мужской сборной по гандболу, тренеров, сотрудников и руководителей Национальной федерации гандбола орденами Чести и медалями Чести.



Глава Правительства поздравил членов мужской сборной страны по гандболу, тренеров, представителей Национальной федерации гандбола с получением государственных наград и пожелал им успехов.



«Мы можем только сказать слова благодарности за достигнутый вами успех. Мы ждали 30 лет, чтобы попасть на чемпионат Европы, и именно ваше поколение добилось этого большого успеха, который является лишь началом нового этапа развития, который должен принести еще больший успех грузинскому гандболу. Грузинский гандбол имеет очень давние традиции и, конечно, дальнейшие успехи нашего гандбола должны основываться на этих традициях», — заявил Ираклий Кобахидзе.



Церемония награждения прошла в президентском дворце на Атонели.







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