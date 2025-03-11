

Вольский: Как Джим Риш, так и Джин Шахин являются воспитателями Михаила Саакашвили и защитниками его режима

11.03.2025 18:13





Как Джим Риш, так и Джин Шахин - воспитатели Михаила Саакашвили и защитники его режима - конечно, у них есть определенная задача, - заявил журналистам первый вице-спикер парламента Гия Вольский, откликаясь на внесение «Акта MEGOBARI» в Комитет по международным отношениям Сената США.



«Как Джим Риш, так и Джин Шахин - воспитатели Михаила Саакашвили и защитники его режима. Воспитатели, которые его привели и назначили на позицию, где была создана садистская система. Конечно, у них есть определенная задача. Сейчас политическая конъюнктура в мире изменилась, но конкретные лица и их задачи не изменились – чтобы Грузия принесла жертву. Грузия уже однажды принесла жертвы, потеряла 20% территорий, что произошло за счет несчастья многих людей. Теперь они требуют второй жертвы, чтобы Грузия включилась в такой процесс, из которого, если она выйдет и выживет, то обязательно выйдет с серьезными потерями. У этого были свои создатели, и эти конкретные люди [Джим Риш и Джин Шахин] из этой группы. Я не могу заранее сказать, как будут развиваться события, но факт, что мы хотим, чтобы объявленная борьба с «дип стейт» закончилась успешно. В противном случае не только Грузия, но и мир в целом столкнется с большим вызовом», - сказал Гия Вольский.





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