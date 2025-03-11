

Тихановская: Помощь Евросоюза Беларуси, Украине и Грузии «жизненно важна»

11.03.2025 18:14





Светлана Тихановская, лидер белорусской оппозиции, на пленарном заседании Европарламента в Страсбурге поблагодарила евродепутатов за поддержку Беларуси, Украины, Грузии, Молдовы и Армении. Оппозиционер подчеркнула, что западная помощь этим странам имеет жизненно важное значение.



«Я всегда говорю, что нестандартное время требует нестандартных решений. В прошлом году мы вместе предприняли такой шаг. Мы подписали меморандум о сотрудничестве между Белорусскими демократическими силами и Европарламентом, и это стало четким посланием моему народу: Беларусь — это Европа.



<…> Хотела бы поблагодарить каждого из вас за то, что вы поддерживаете не только Беларусь и Украину, но и Грузию, Молдову и Армению. Мы все находимся в одной и той же зоне неопределенности и спрашиваем себя, кто будет защищать нашу свободу вместе с нами.



Будут ли наши страны когда-нибудь в безопасности и свободны, если мы останемся в тени гиганта, силы, которая не уважает нас, не признает наш суверенитет и отвергает наше место среди свободных наций Европы?



Должны ли мы жертвовать собой, предлагать гиганту все в надежде, что это его остановит, что он получит то, что хочет, и больше не будет двигаться вперед? Но мы знаем историю: у империи неограниченный аппетит», — заявила Тихановская.





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