

Батумский драматический театр: Увольнение актера не связано с политическими преследованиями

11.03.2025 18:15





Дирекция Батумского драматического театра опубликовала заявление на своей официальной странице в Facebook, в котором утверждает, что актеров не увольняют по политическим мотивам.



В заявлении дирекция называет «абсолютной ложью» информацию о том, что в театре начались репрессии и преследования по политическим мотивам.



— «Мы всегда стараемся не выносить внутренние вопросы театра в публичное пространство, но в данном случае считаем необходимым проинформировать общественность:



Главная обязанность актера — играть в спектаклях, чему предшествуют напряженные и длительные репетиции.



Бывали случаи, когда актер, несмотря на тяжелую болезнь или эмоциональное состояние, выходил на сцену, чтобы не подвести зрителя. Такая самоотверженность — неотъемлемая часть профессии и именно поэтому вызывает особое уважение. Таких примеров много как в нашем театре, так и в других.



Однако когда актер за две недели предупреждает, что у него температура и он заболеет через две недели, а затем за этот же период его замечают на пиар-мероприятии другой организации, но при этом он не выходит на спектакль и не предоставляет никаких медицинских документов, дирекция театра обязана действовать в соответствии с внутренними правилами и положениями контракта. Это может означать расторжение договора — временное или бессрочное.



Так произошло и в данном случае, и это не имеет никакого отношения к политическим преследованиям.



Любой сотрудник нашего театра имеет право выражать свое мнение и участвовать в любых политических процессах за пределами театра. Это не влечет для него никаких последствий.



График спектаклей публикуется за два месяца. Каждый актер знает, когда у него выступление и что отмена спектакля наносит театру серьезный моральный и финансовый ущерб.



Поэтому, если подобные нарушения дисциплины — по небрежности или преднамеренно — будут повторяться, дирекция театра вынуждена будет принять соответствующие меры в рамках закона. Если актер представит медицинскую справку, подтверждающую, что участие в спектакле может угрожать его здоровью и привести к осложнениям, к нему не будут применяться дисциплинарные меры», — говорится в заявлении дирекции Батумского драматического театра.



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Вчера, 10 марта, стало известно, что из Батумского драматического театра уволили актера Торнике Барамидзе.



Сегодня, 11 марта, одна из ведущих актрис театра Меги Кобаладзе заявила, что, несмотря на то, что она находится на больничном, художественный руководитель театра не снял ее со спектакля.



Меги Кобаладзе подозревает, что таким образом дирекция театра создает искусственный повод для ее увольнения.





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