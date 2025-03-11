

Депутат «Мечты»: MEGOBARI Act не стоит и той бумаги, на которой был напечатан

11.03.2025 18:30





Депутат «Грузинской мечты» Арчил Гордуладзе заявил, что MEGOBARI Act не имеет никакого значения, поскольку он инициирован такими лицами, как сенаторы Джим Риш и Джин Шахин, которые, по его словам, ненавидят Грузию.



Политик отметил, что «такой шантаж не имеет никакого смысла» в отношении партии Иванишвили.



«На фоне этой ненависти они инициируют различные действия и поощряют шпионов и агентов в нашей стране снова говорить об этом акте, как будто что-то происходит, как о катастрофических событиях. У этого <законопроекта> нет никакого значения, уже и улыбки не вызывает принятие подобных актов.



<…> ЕС и Европарламент 6 раз принимали резолюцию, в которой они буквально требуют ввести санкции против нашей страны, нашего почетного председателя (Бидзина Иванишвили — ред.) и сотрудников правоохранительных органов. Подобный акт не стоит и той бумаги, на которой был напечатан», — сказал Гордуладзе.



Отметим, MEGOBARI Act представлен в комитете Сената США по международным отношениям. Документ представили американские сенаторы Джим Риш (глава этого комитета) и Джин Шахин (член комитета).



Напомним, двухпартийный законопроект MEGOBARI Act содержит такие положения, как:



поддержка демократии и верховенства закона: закон провозглашает политику США по защите демократических ценностей, прав человека и верховенства закона в Грузии. Он признает значительный прогресс грузинского гражданского общества и подчеркивается важность укрепления демократии для региональной стабильности и интересов США;

обсуждение отступления от демократии: в ответ на недавнее отступление демократии в Грузии законопроект призывает к усилению контроля над правительством Грузии и его связями с Россией и другими авторитарными режимами;

подотчетность и санкции: закон требует представления ряда докладов для обеспечения подотчетности;

неправомерное влияние и уклонение от санкций: отчеты о коррупционных действиях в Грузии, которые поддерживают интересы России и позволяют избежать санкций;

российские разведывательные активы: оценка проникновения российской разведки в Грузию и потенциального сотрудничества с Китаем;

санкции в отношении физических лиц из Грузии: выявление лиц, подрывающих демократию в Грузии, и введение в отношении них санкций и запретов на поездки;

создание рабочей группы по мониторингу демократии: для мониторинга и продвижения демократической среды в Грузии будет создана рабочая группа, особенно во время выборов, с целью обеспечения справедливых и свободных избирательных процессов;

укрепление двусторонних отношений и поддержка: после подтверждения значительного демократического прогресса в Грузии поддержка Штатов будет выражаться в следующем:

переговоры о подписании более льготного торгового соглашения с Грузией;

расширение обмена людьми и упрощение визового режима;

разработка экономического пакета и пакета модернизации;

обеспечение безопасности и поддержки в сфере обороны для противодействия российской агрессии.

инициировать полный пересмотр американо-грузинских отношений, включая все программы помощи;

признать поддержку грузинским народом конституционно закрепленного обязательства страны по евроинтеграции;

требовать от президента введения санкций в отношении чиновников «Грузинской мечты» и их пособников, которые занимались коррупцией с целью сорвать евроатлантическую интеграцию Грузии, подорвали суверенитет и территориальную целостность Грузии или занимались другими коррупционными действиями, наносящими ущерб стабильности в Грузии;

усилить связи между людьми и сотрудничество в области обороны, когда Грузия приведет себя в соответствие с требованиями своей Конституции;

выразить поддержку полному суверенитету и территориальной целостности Грузии в условиях продолжающейся незаконной российской оккупации;

поддерживать гражданское общество, которое работает над защитой грузинского народа и Конституции Грузии от злоупотреблений правительства «Грузинской мечты».





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