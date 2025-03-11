

Давид Кезерашвили больше не является владельцем доли в телекомпании «Formula»

11.03.2025 18:30





Бывший министр обороны Грузии Давид Кезерашвили больше не является владельцем доли в телекомпании «Formula ».



Давид Кезерашвили передал свои 26% акций «Formula» соучредителям телекомпании. Реестр завершил процесс передачи доли Давида Кезерашвили 11 марта.



В настоящее время акции телекомпании «Формула» распределены следующим образом:



Михеил Мшвилдадзе – 38,25%

Иракли Сагинадзе – 2,25%

Зураб Гумбаридзе – 32,25%

Гиорги Липонава – 2,25%

ААИП «Freedom Formula» – 25%



Членами совета директоров м являются сотрудники телекомпании, а председателем совета — телеведущая канала Нино Жижилашвили.



На момент основания Formula Давиду Кезерашвили принадлежало 51% акций, но в 2023 году он передал 25% из 51% компании Freedom Formula.



Кезерашвили принял такое решение после того, как BBC опубликовала журналистское расследование, в котором указывалось, что Кезерашвили был связан с «глобальной мошеннической сетью из сотен различных инвестиционных брендов», заработавшей более миллиарда долларов на обмане клиентов.



Однако в конце 2024 года Давид Кезерашвили объявил об окончании судебного разбирательства с BBC, после чего британское издание удалило со своих платформ указанное журналистское расследование.





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