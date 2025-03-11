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Кезерашвили больше не является владельцем доли в телекомпании «Formula»
11.03.2025 18:36
Бывший министр обороны Грузии Давид Кезерашвили больше не является владельцем доли в телекомпании «Formula ».
Давид Кезерашвили передал свои 26% акций «Formula» соучредителям телекомпании. Реестр завершил процесс передачи доли Давида Кезерашвили 11 марта.
В настоящее время акции телекомпании «Формула» распределены следующим образом:
Михеил Мшвилдадзе – 38,25%
Иракли Сагинадзе – 2,25%
Зураб Гумбаридзе – 32,25%
Гиорги Липонава – 2,25%
ААИП «Freedom Formula» – 25%
Членами совета директоров м являются сотрудники телекомпании, а председателем совета — телеведущая канала Нино Жижилашвили.
На момент основания Formula Давиду Кезерашвили принадлежало 51% акций, но в 2023 году он передал 25% из 51% компании Freedom Formula.
Кезерашвили принял такое решение после того, как BBC опубликовала журналистское расследование, в котором указывалось, что Кезерашвили был связан с «глобальной мошеннической сетью из сотен различных инвестиционных брендов», заработавшей более миллиарда долларов на обмане клиентов.
Однако в конце 2024 года Давид Кезерашвили объявил об окончании судебного разбирательства с BBC, после чего британское издание удалило со своих платформ указанное журналистское расследование.
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