

Европарламент утвердил план помощи Молдове почти на 2 миллиарда евро

11.03.2025 19:29





Европарламент окончательно утвердил план помощи Молдове на сумму почти 2 миллиарда евро. Информацию об этом после голосования распространяет официальный сайт Европарламента.



Согласно заявлению, новый пакет помощи в размере 1,9 млрд евро поможет Молдове ускорить социально-экономические реформы, повысить устойчивость и продвинуться по пути европейской интеграции. Кроме того, пакет разработан так, чтобы сократить острое воздействие на Молдову агрессивной войны России против Украины.



В результате переговоров между европарламентариями и Советом ЕС была достигнута договоренность о предоставлении Молдове в виде грантов 520 млн евро (предварительная инициатива предусматривала 100 млн евро) и около 1,5 млрд евро в виде кредитов под низкие проценты.



Пакет помощи Молдове одобрили 499 депутатов Европарламента, 117 высказались против и 44 воздержались.



Отчет о пакете помощи Молдове подготовили европарламентарии Зигфрид Мурешан и Свен Миксер. По словам Мурешана, Молдова начнет получать финансирование уже в апреле.





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