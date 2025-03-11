

Саакашвили призвал отложить оглашение приговора суда «в связи с его болезнью»

11.03.2025 21:13





Призываю де-факто власти перенести оглашение приговора «суда» по моему делу в связи с моей болезнью, - пишет в социальной сети третий президент Грузии Михаил Саакашвили.



По словам Саакашвили, он хочет присутствовать на процессе.



«Я призываю де-факто власти отложить оглашение приговора «суда» по моему делу в связи с моей болезнью, что подтвердят мои лечащие врачи. Поскольку я хочу присутствовать на данном заседании», - говорится в заявлении Михаила Саакашвили.



Для информации, судья может огласить приговор по делу о незаконном пересечении границы Михаилом Саакашвили 14 марта. Напомним, что расследование факта незаконного пересечения границы Михаилом Саакашвили началось 1 октября 2021 года. Обвинения предъявлены еще четырем фигурантам дела — Элгудже Цомая, Зурабу и Шалве Цоцория и Георгию Нариманидзе. Это дело выделено в отдельное производство, и они освобождены под залог.





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