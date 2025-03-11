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Еврокомиссар Марта Кос: Я бы посоветовала правительству Грузии: пожалуйста, выберите Европу!
11.03.2025 21:50
Я бы посоветовала правительству Грузии: пожалуйста, вернитесь на европейский путь! Пожалуйста, прислушайтесь к людям, которые уже более 100 дней находятся на улицах, - сказала специальному корреспонденту «IPN» в Страсбурге еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.
Отвечая на вопрос о том, что является лучшим выходом для преодоления политического кризиса в Грузии, еврокомиссар отметила, что власти Грузии должны прислушаться к народу.
«Пожалуйста, выберите Европу, потому что в противном случае вы пострадаете от российского влияния, и, пожалуйста, позаботьтесь обо всех поколениях, особенно о молодом поколении, которое действительно за то, чтобы стать частью ЕС», - отметила она.
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