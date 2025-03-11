

Россияне стали чаще приезжать в Грузию, чтобы сдать на водительские права

11.03.2025 22:30





Россияне стали чаще приезжать в Грузию, чтобы сдать на права. Но по статистике за первые полгода 2024 года водительские удостоверения в Грузии получили 49 граждан России. Об этом сообщает российский «Коммерсант».



Издание сообщило, что сдать на права за границей выходит легче и дешевле, чем в России. А с 1 апреля 2024 года российский закон позволяет обменять права иностранного происхождения.



Сдача экзамена на водительские права в России, как пишет «Коммерсант», может растянуться на годы. Так, после трех неудачных попыток пересдача возможна не менее, чем через шесть и не позднее, чем через девять месяцев со времени последнего испытания.



В Грузии, как пишет российское издание, без обучения в автошколе, подготовившись самостоятельно, «можно сдать экзамен примерно за полтора часа — теорию, площадку и город. Все это обойдется в сумму около 100 долларов».



По данным грузинского МВД, в первой половине 2024 года было выдано 13 257 водительских удостоверений, из них 49 — гражданам России.







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