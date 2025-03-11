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С лета удостоверение личности — ID гражданина Грузии будет содержать QR-код, меняется и форма ВНЖ
11.03.2025 22:47
С лета этого года меняются ID-карты граждан Грузии (удостоверения личности) и документы о временном или постоянном проживании на территории страны граждан иностранных государств. Удостоверения личности будут содержать QR-код и ряд других характеристик, сообщает Publika.
С 4 июня 2025 года граждане Грузии и проживающие на территории Грузии граждане других стран должны будут брать документы, в которых изменены технические характеристики.
Cогласно приказу министра юстиции Грузии, графы на документах будут нанесены единообразно — на грузинском (за исключением кода доступа к удостоверению (CAN – Card Access Number)) и английском языках, в соответствии со стандартом Международной организации гражданской авиации (ICAO 9303)). Новая форма документа будет содержать:
имя;
фамилия;
пол;
гражданство;
дата рождения;
место рождения;
личный номер;
фотография;
образец личной подписи;
название органа, выдающего свидетельство;
дата выдачи сертификата;
срок действия документа;
сертификат аутентификации физического лица, соответствующий закрытый ключ и орган, выдавший сертификат;
сертификат квалифицированной электронной подписи, соответствующий закрытый ключ и орган, выдавший сертификат;
код доступа к документу (номер доступа к CAN-карте (Card Access Number);
QR-код, с помощью которого можно проверить информацию о документе и/или человеке.
Согласно приказу, предусмотренная в подпунктах №13 и №14 информация о лице на электронном носителе временного удостоверения личности может быть введена (зафиксирована) только по требованию этого лица.
Уже выданные и действующие на сегодняшний день «удостоверения действительны в течение срока, определенного законодательством».
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