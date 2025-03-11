

Совместное заявление по итогам встречи делегаций Украины и США в Джидде

11.03.2025 22:49





Сегодня в Джидде, Саудовская Аравия, при любезном гостеприимстве Наследного принца Мухаммада бин Салмана Соединенные Штаты и Украина сделали важные шаги на пути восстановления надежного мира в Украине.



Представители обеих стран высоко оценили храбрость украинского народа, защищающего свое государство, и согласились, что сейчас пора начать процесс установления длительного мира.



Украинская делегация в очередной раз выразила глубокую признательность от имени украинского народа Президенту Трампа, Конгресса США и народа Соединенных Штатов за то, что они сделали возможным значительный прогресс на пути к миру.



Украина выразила готовность принять предложение США по немедленному введению временного, 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон, при принятии и одновременном выполнении Российской Федерацией. Соединенные Штаты сообщат России, что взаимность со стороны России является ключом к достижению мира.



Соединенные Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и восстанавливают помощь в безопасности Украины.



Делегации также обсудили важность гуманитарных усилий как части мирного процесса, в частности, во время вышеупомянутого режима прекращения огня, включая обмен военнопленными, освобождением удерживаемых гражданских лиц и возвращением принудительно перемещенных украинских детей.



Обе делегации согласились определить состав своих переговорных групп и немедленно начать переговоры для достижения устойчивого мира, обеспечивающего долгосрочную безопасность Украины. Соединенные Штаты обязались обсудить эти конкретные предложения с представителями России. Украинская делегация в очередной раз подчеркнула, что европейские партнеры должны быть вовлечены в мирный процесс.



В конце концов, президенты обеих стран договорились как можно быстрее заключить всеобъемлющее соглашение о разработке критических минеральных ресурсов Украины, чтобы укрепить экономику Украины и гарантировать долгосрочное процветание и безопасность Украины.





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