

Обсуждение «MEGOBARI Act» в сенатском комитете США отложено

11.03.2025 23:12





Заседание Комитета по международным отношениям Сената США, на котором сегодня должен был обсуждаться акт «MEGOBARI Act», отложено. Об этом говорится на сайте комитета.



Ранее сегодня на сайте сенатского комитета по международным отношениям было опубликовано заявление сенаторов Джима Риша и Джин Шахин о внесении акта «MEGOBARI».



Как говорится в заявлении, двухпартийный законопроект поддерживает грузинский народ, поскольку его правительство продолжает применять насилие против мирных протестующих, и вновь подтверждает поддержку США евроатлантической интеграции Грузии.



Об акте «MEGOBARI»



Законопроект предусматривает санкции и визовые ограничения в отношении высокопоставленных должностных лиц Грузии. В частности, он включает следующие положения:



Проведение полного пересмотра отношений между США и Грузией, включая все программы помощи;

Подтверждение поддержки грузинского народа и его приверженности евроатлантической интеграции, закрепленной в Конституции Грузии;



Требование к президенту США ввести санкции против официальных лиц «Грузинской мечты» и их пособников, причастных к коррупции, подрыву суверенитета и территориальной целостности Грузии или другим коррупционным действиям, угрожающим стабильности страны;



Укрепление сотрудничества в сфере обороны и расширение контактов между народами при условии, что Грузия продолжит соблюдать свои конституционные обязательства;



Подтверждение поддержки суверенитета и территориальной целостности Грузии в условиях незаконной оккупации России;



Поддержка гражданского общества, защищающего грузинский народ и Конституцию Грузии от злоупотребления властью со стороны правительства «Грузинской мечты».





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