

Кобахидзе: Грузия готова и в будущем содействовать делу обеспечения мира в регионе

11.03.2025 23:14





Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе провел встречу со спикером Национального собрания Азербайджана — Милли Меджлиса — Сахибой Гафаровой.



Стороны обсудили стратегическое партнерство между Грузией и Азербайджаном, совместные региональные проекты и вопросы экономического сотрудничества.



Премьер и спикер азербайджанского парламента отметили эффективность 10-го заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Грузией и Азербайджаном, которое состоялось в январе этого года под сопредседательством Ираклия Кобахидзе и премьера Азербайджана Али Асадова.



«Стороны обсудили содействие эффективному функционированию Среднего коридора.



Была подчеркнута важность мира и стабильности в регионе Южного Кавказа. Глава правительства отметил, что Грузия готова и в будущем содействовать делу обеспечения мира и процветания в регионе», — сообщает Администрация правительства Грузии.



Источник: SOVA

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