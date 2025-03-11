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Кобахидзе: Грузия готова и в будущем содействовать делу обеспечения мира в регионе


11.03.2025   23:14


Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе провел встречу со спикером Национального собрания Азербайджана — Милли Меджлиса — Сахибой Гафаровой.

Стороны обсудили стратегическое партнерство между Грузией и Азербайджаном, совместные региональные проекты и вопросы экономического сотрудничества.

Премьер и спикер азербайджанского парламента отметили эффективность 10-го заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Грузией и Азербайджаном, которое состоялось в январе этого года под сопредседательством Ираклия Кобахидзе и премьера Азербайджана Али Асадова.

«Стороны обсудили содействие эффективному функционированию Среднего коридора.

Была подчеркнута важность мира и стабильности в регионе Южного Кавказа. Глава правительства отметил, что Грузия готова и в будущем содействовать делу обеспечения мира и процветания в регионе», — сообщает Администрация правительства Грузии.


Источник: SOVA
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