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Кобахидзе: Грузия готова и в будущем содействовать делу обеспечения мира в регионе
11.03.2025 23:14
Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе провел встречу со спикером Национального собрания Азербайджана — Милли Меджлиса — Сахибой Гафаровой.
Стороны обсудили стратегическое партнерство между Грузией и Азербайджаном, совместные региональные проекты и вопросы экономического сотрудничества.
Премьер и спикер азербайджанского парламента отметили эффективность 10-го заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Грузией и Азербайджаном, которое состоялось в январе этого года под сопредседательством Ираклия Кобахидзе и премьера Азербайджана Али Асадова.
«Стороны обсудили содействие эффективному функционированию Среднего коридора.
Была подчеркнута важность мира и стабильности в регионе Южного Кавказа. Глава правительства отметил, что Грузия готова и в будущем содействовать делу обеспечения мира и процветания в регионе», — сообщает Администрация правительства Грузии.
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