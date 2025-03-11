

Уолтц рассказал, что обсуждалось на встрече украинской и американской делегаций в Джидде

11.03.2025 23:17





Советник США по национальной безопасности Майкл Уолтц сообщил, что, в частности, во время переговоров с украинской делегацией поднималась тема гарантии, которые украинцы "будут иметь для своей долгосрочной безопасности".



"Украинская делегация сегодня дала очень четко понять, что они разделяют видение президента Трампа относительно мира. Они разделяют его решимость прекратить боевые действия, прекратить убийства", - сказал он во время общения со СМИ в Джидде во вторник.



Также советник отметил, что Украина "сделала конкретные шаги и конкретные предложения".



"Не только приняв наше предложение о полном прекращении огня, детали которого вы можете увидеть в нашем совместном заявлении, но мы также углубились в существенные детали того, как эта война должна навсегда прекратиться, какие гарантии они будут иметь для своей долгосрочной безопасности и процветания, но и действительно рассмотрели, что нужно сделать, чтобы наконец прекратить эти ужасные боевые действия", - сообщил он.



Уолтц отметил, что уже есть "делегация относительно следующих шагов с российской стороны", а также делегация "относительно следующих шагов с украинской стороны". Он сообщил, что поговорит с российским коллегой в ближайшие дни, а госсекретарь Марко Рубио встретится с министрами иностранных дел G7 в ближайшие дни.



Кроме того, в четверг в Белом доме будет генеральный секретарь НАТО. "И оттуда мы будем продвигать процесс вперед", - добавил Уолтц.







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