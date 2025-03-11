

Рубио: Украина сделала позитивный шаг, мяч на стороне россиян

11.03.2025 23:20





Государственный секретарь США Марко Рубио по результатам переговоров с украинской делегацией в Саудовской Аравии заявил, что "теперь мяч на стороне" РФ.



"Цель президента, прежде всего, заключается в том, чтобы война закончилась. И я считаю, что сегодня Украина сделала конкретный шаг в этом плане. Надеемся, россияне ответят взаимностью. Ну, просто чтобы добавить к комментарию секретаря", - сказал Рубио во время общения с журналистами в Джидде.



Он отметил, что "теперь мяч на их стороне" (имея в виду россиян).





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