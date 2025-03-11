

Зеленский: США воспринимает предложения Украины, благодарю Трампа за конструктивность разговора наших команд

11.03.2025 23:24





На переговорах в Саудовской Аравии Украина предлагала тишину в небе, на море, и готова на 30 дней установить полное прекращение огня, если Россия согласится - тишина заработает, заявил президент Украины Владимир Зеленский.









• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





