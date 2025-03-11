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Зеленский: предложение США о прекращении огня будет касаться всей линии фронта


11.03.2025   23:31


Президент Владимир Зеленский поделился деталями относительно предложения США на 30 дней попытаться установить полное прекращение огня. Об этом он сказал в видеообращении во вторник, 11 марта, пишет


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