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Зеленский: предложение США о прекращении огня будет касаться всей линии фронта
11.03.2025 23:31
Президент Владимир Зеленский поделился деталями относительно предложения США на 30 дней попытаться установить полное прекращение огня. Об этом он сказал в видеообращении во вторник, 11 марта, пишет
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