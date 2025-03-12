

Слушания по законопроекту MEGOBARI Act отложены, предположительно до конца марта

12.03.2025 10:25





Слушания по законопроекту MEGOBARI в сенатском комитете США по международным отношениям отложены. MEGOBARI Act был повторно инициирован председателем комитета, республиканцем Джимом Ришем и демократом Джин Шахин. Официальную дату рассмотрения документа пока не называла, однако журналист «Голоса Америки» Анна Чхиквадзе, работающая в Вашингтоне, в эфире телекомпании Pirveli сообщила, что «вероятно, они будут отложены до конца марта».



В комментарии Сената говорится, что MEGOBARI Act — двухпартийное законодательство, которое поддерживает грузинский народ, поскольку «его правительство продолжает жестокие нападения на мирных демонстрантов, и подтверждает поддержку США евроатлантической интеграции Грузии».



Сенатор Риш подчеркнул, что этот законопроект станет убедительным сигналом о том, что США поддерживают грузинский народ. В MEGOBARI Act читаем такие определения в адрес властей Грузии, как «авторитаризм в правительстве», «жестокое подавление демократических демонстраций».





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