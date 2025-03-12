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Роберта Метсола: Трамп и Зеленский нашли общий путь вперед, теперь мяч на стороне России
12.03.2025 10:28
«Соглашение, достигнутое между США и Украиной в Саудовской Аравии, является значительным прорывом и шагом на пути к устойчивому миру», — написала в соцсети председатель Европарламента Роберта Метсола.
По её оценке, Трамп и Зеленский нашли общий путь вперед, и теперь мяч на стороне России.
«Соглашение, достигнутое между Соединенными Штатами и Украиной в Саудовской Аравии, является значительным прорывом и шагом на пути к устойчивому миру, ради которого мы все работали. Президент Трамп и президент Зеленский нашли общий путь вперед. Теперь мяч на стороне России. Европа продолжит делать все возможное, чтобы положить конец этой войне таким образом, чтобы обеспечить настоящий, справедливый и устойчивый мир», — пишет Роберта Метсола.
После переговоров в Саудовской Аравии было опубликовано совместное заявление делегаций Украины и США, согласно которому, Украина готова к 30-дневному прекращению огня, а США возобновят обмен разведывательной информацией и военную помощь Украине.
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