

Роберта Метсола: Трамп и Зеленский нашли общий путь вперед, теперь мяч на стороне России

12.03.2025 10:28





«Соглашение, достигнутое между США и Украиной в Саудовской Аравии, является значительным прорывом и шагом на пути к устойчивому миру», — написала в соцсети председатель Европарламента Роберта Метсола.



По её оценке, Трамп и Зеленский нашли общий путь вперед, и теперь мяч на стороне России.



«Соглашение, достигнутое между Соединенными Штатами и Украиной в Саудовской Аравии, является значительным прорывом и шагом на пути к устойчивому миру, ради которого мы все работали. Президент Трамп и президент Зеленский нашли общий путь вперед. Теперь мяч на стороне России. Европа продолжит делать все возможное, чтобы положить конец этой войне таким образом, чтобы обеспечить настоящий, справедливый и устойчивый мир», — пишет Роберта Метсола.



После переговоров в Саудовской Аравии было опубликовано совместное заявление делегаций Украины и США, согласно которому, Украина готова к 30-дневному прекращению огня, а США возобновят обмен разведывательной информацией и военную помощь Украине.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





