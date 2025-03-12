

Задержанный вчера бизнесмен Гиорги Чикваидзе заявляе о наличии у него компромата на Иванишвили

12.03.2025 10:52





Бизнесмен Гиорги Чикваидзе, задержанный 11 марта, заявляет, что обладает компроматами на Бидзину Иванишвили, из-за чего получает угрозы убийством



Задержанный бизнесмен Гиорги Чикваидзе утверждает, что у него есть компрометирующие материалы на Бидзину Иванишвили, и именно поэтому он подвергается преследованию. По его словам, Иванишвили лишь предполагает, какой информацией он может владеть.



Чикваидзе связывает с этим кампанию преследования, развернутую против него. За два дня до задержания он публиковал в соцсетях видеозаписи, в которых, по его словам, разоблачал слежку со стороны сотрудников Службы госбезопасности. Он утверждает, что идентифицировал десятки автомобилей и людей, следивших за ним.



За день до задержания он сам написал в соцсетях о возможности своего ареста, а после этого дал интервью Formula, которое было опубликовано уже после его задержания.



Чикваидзе рассказал о двух событиях, после которых разошёлся с Иванишвили



Олег Дерипаска и подделка документов



»Первый эпизод связан с российским олигархом Олегом Дерипаской, находящимся под санкциями. Когда его яхта находилась в нейтральных водах у берегов Турции, нам было поручено подделать документы, чтобы сменить офшорный флаг на грузинский. Это позволило бы ему быстро зайти в Грузию, избежать санкций, а затем отправиться в Сочи. Я рассказываю это в очень сжатой форме, но за этим стоит большая история.»





Российская разведка и магия



»Второй случай связан с сотрудником российской разведки Андреем Грушановым, которого я считаю своего рода ментором Бидзины Иванишвили. Я познакомился с ним в тот период, когда Иванишвили отправил ему в подарок яхту — через меня. Я также познакомился с его женой, которая занимается магией и проводит ритуалы для Иванишвили.



Эти люди уже около восьми месяцев находятся в Грузии, и, по моей информации, они управляют процессами, происходящими в стране в антиевропейском направлении.»



«Государственные структуры Грузии полностью подчинены российским спецслужбам»



Чикваидзе утверждает, что грузинские государственные структуры на 100% контролируются российскими спецслужбами, и этот процесс особенно усилился за последние два года.



Он говорит, что имел непосредственные контакты с людьми, которых ему представлял Иванишвили, и получал от них поручения. Однако, спустя некоторое время, он начал архивировать полученную информацию.



Кроме того, по его словам, он располагает такими материалами, о происхождении которых »Иванишвили и его окружение не могут даже предположить».



«У меня есть аудиозаписи и документы, хранящиеся за границей»



«Речь идёт о аудиозаписях телефонных разговоров, данных, полученных в результате скрытой прослушки, а также документах. Все эти материалы хранятся за границей.»



На вопрос журналиста, почему он не обнародует их сразу, Чикваидзе ответил, что использует их как страховку для своей безопасности.



«Не забывайте, что мы живём при российской диктатуре, где возможно всё. Я не хочу стать первой жертвой и не выйти из тюрьмы живым, как это часто бывает у Путина.



У меня есть прямые указания: если моя жизнь окажется под угрозой, эти материалы будут немедленно опубликованы.



Представьте, что я окажусь в четырёх стенах, и десять человек будут меня избивать. Что это изменит? Главное — они не знают, что именно мне удалось сохранить. Поэтому мне важно оставить одну козырную карту при себе.»



»Меня будут пытаться заставить раскрыть информацию в тюрьме»



Чикваидзе считает, что после ареста на него будут оказывать давление с целью заставить раскрыть имеющиеся у него сведения, после чего начнётся торг — обнародовать их или нет.



«Из моих записей становится ясно, что нынешние события в стране — это заранее спланированный сценарий, который реализуется уже долгое время.»





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