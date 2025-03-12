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Президента Саакашвили приговорили к 9 годам тюрьмы за растрату бюджетных средств


12.03.2025   10:57


Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили приговорили к девяти годам лишения свободы по так называемому «делу о пиджаках». Экс-президента Грузии признали виновным в растрате бюджетных средств в крупном размере.

Решение огласил судья Тбилисского городского суда Бадри Кочламазашвили. Бывшего начальника Специальной службы охраны Теймураза Джанашия суд признал виновным в злоупотреблении служебными полномочиями и оштрафовал на 300 тысяч лари.

Саакашвили и Джанашия ранее неоднократно отвергали обвинения, заявляя, что процесс носит политический характер.

В настоящее время Саакашвили уже отбывает шестилетний срок. Приговоры в отношении него ранее были вынесены по двум другим делам — о помиловании убийц Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валери Гелашвили.


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