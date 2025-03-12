

Павленишвили: Бидзина Иванишвили не намерен допустить, чтобы Михаил Саакашвили был на свободе

12.03.2025 11:34





Еще раз выяснилось - Бидзина Иванишвили не намерен допустить, чтобы Михаил Саакашвили был на свободе, он панически боится Саакашвили, - так оценил член «Единства - Национального движения» Ираклий Павленишвили решение судьи Бадри Кочламазашвили, который приговорил бывшего президента Михаила Саакашвили к девяти годам лишения свободы за растрату бюджетных средств и оштрафовал на 300 000 лари бывшего главу Специальной службы государственной охраны Теймураза Джанашия.



По словам Ираклия Павленишвили, наказание, определенное Теймуразу Джанашия, также является незаконным.



«Еще раз выяснилось - Бидзина Иванишвили не намерен допустить, чтобы Михаил Саакашвили был на свободе, он панически боится Саакашвили. Поэтому увеличивает и увеличивает и без того незаконное тюремное заключение. Приговор Темуру Джанашия также незаконен. Он является примером профессионализма и преданности. Если не спорить о законности, то он просто выполнял приказ, полученный от Верховного главнокомандующего. Конечно, Темуру Джанашия вынесен еще один незаконный приговор», - сказал Павленишвили.



Для справки, по делу о групповой растрате бюджетных средств в особо крупных размерах Тбилисский городской суд приговорил третьего президента Михаила Саакашвили к 9 годам лишения свободы, а бывшего главы Специальной службы государственной охраны Теймураза Джанашия - к штрафу в размере 300 000 лари.





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