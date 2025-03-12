

Экс-мэр Тбилиси о приговоре Саакашвили: это обычное политическое преследование

12.03.2025 11:35





Экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава называет приговор, вынесенный бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили ожидаемым решением «гнилой и коррумпированной системы». Судью же, вынесшего обвинительный приговор — Бадри Кочламазашвили Угулава называет членом «судебного клана».



«Что касается Михаила Саакашвили, то очевидно, что это обычное политическое преследование, которое началось не вчера, оно продолжается с первого дня, с момента задержания Саакашвили. Примечательно в этом решении одно: эта система не осмелилась арестовать Темура Джанашия.



Темур Джанашия был телохранителем Шеварднадзе и Михаила Саакашвили. Эта система жестока, она поймает любого, кто даже не дрогнет, но они избегали ее и боялись собственной защиты. Люди, которые их защищают, очень хорошо знают Темура Джанашия, они побоялись за свою безопасность», — сказал Угулава.



Напомним, Тбилисский городской суд приговорил третьего президента Михаила Саакашвили к 9 годам лишения свободы по делу о хищении бюджетных средств, а также наложил штраф в размере 300 тысяч лари на бывшего главу Специальной службы охраны Темура Джанашия.



Источник: СОВА

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