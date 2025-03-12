

Прокурор: Защита годами пыталась преуменьшить значение этого уголовного дела

12.03.2025 11:48





«Обвиненный в коррупции Михаил Саакашвили уже осужден за коррупционное преступление, что означает, что уже установлено, что Михаил Саакашвили совершил коррупционное преступление, выразившееся в использовании государственных бюджетных средств для удовлетворения личных потребностей в роскоши», — заявил прокурор Георгий Муджири.



По словам прокурора, на протяжении многих лет сторона защиты пыталась преуменьшить значение данного уголовного дела, однако сегодня суд на основании представленных стороной обвинения доказательств признал установленным факт хищения Михаилом Саакашвили государственных средств, которые не были использованы в интересах государства.



«Эти средства, девять миллионов лари, были потрачены на комфорт и удовлетворение потребностей в роскоши Михаила Саакашвили, членов его семьи и его окружения. Что касается снятия квалификации группового преступления и переквалификации действий обвиняемого Теймураза Джанашия, сторона обвинения обязательно обжалует данное решение судьи, и мы ожидаем, что оно также будет изменено и вернется к первоначальной квалификации, как это было представлено стороной обвинения.



Также следует отметить, что в эти девять миллионов лари входили многочисленные расходы, связанные с личной роскошью и комфортом его окружения — будь то расходы на поездки и подарки для Софо Нижарадзе, подаренный мобильный телефон для Тины Бокучава, оплаченные счета за пребывание в зарубежных курортных зонах и множество других аналогичных трат, которые однозначно служили исключительно удовлетворению потребностей в роскоши и никоим образом не были продиктованы государственными интересами», — заявил прокурор.





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