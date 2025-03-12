

Саакашвили: Клан Иванишвили наказывает преданность стране и любовь к родине

12.03.2025 11:49





«Воля завоевателя была исполнена напрямую, и это их ответ на то, что я не сдал Грузию, что мы впервые за столетия осмелились и создали успешное грузинское государство», — говорится в письме бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, которое зачитала председатель «Единого национального движения» Тина Бокучава.



Как пишет Михаил Саакашвили в письме, «так мафиозный клан Иванишвили наказывает преданность стране и любовь к родине».



«Какой сюрприз — приговор олигарха. Воля завоевателя была исполнена напрямую, и это их ответ на то, что я не сдал Грузию, на то, что мы впервые за столетия осмелились и создали успешное грузинское государство. После того как они ничего не смогли найти, мне фактически вынесли пожизненный приговор за официальные расходы президентского офиса. Так мафиозный клан Иванишвили наказывает преданность стране и любовь к родине. Нас не запугают, сила в единстве», — говорится в письме Михаила Саакашвили.



Тбилисский городской суд признал бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили виновным в растрате крупной суммы бюджетных средств по делу о присвоении государственных средств в особо крупном размере по пунктам «д» части второй и «б» части третьей статьи 182 УК Грузии и назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





