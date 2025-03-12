

Саакашвили: Сегодняшним решением суда «воля завоевателя была напрямую исполнена»

12.03.2025 12:14





Так мафиозный клан Иванишвили наказывает преданность стране и любовь к родине. Они не смогут нас запугать, сила в единстве, - так третий президент Грузии Михаил Саакашвили реагирует на приговор, вынесенный ему Тбилисским городским судом.



Как пишет Саакашвили, сегодняшним решением суда «воля завоевателя была напрямую исполнена».



«Какой сюрприз приговор олигарха, не правда ли? Воля завоевателя исполнена напрямую, это их ответ на то, что я не сдал Грузию, за то, что впервые за века мы осмелились и создали успешное грузинское государство. После того, как они ничего не нашли, меня приговорили практически к пожизненному заключению за официальные расходы президентского офиса.



Так мафиозный клан Иванишвили наказывает преданность стране и любовь к родине.



Они не смогут нас запугать!



Сила в единстве!», - написал Саакашвили.



Для справки, по делу о групповой растрате бюджетных средств в особо крупных размерах Тбилисский городской суд приговорил третьего президента Михаила Саакашвили к 9 годам лишения свободы, а бывшего главы Специальной службы государственной охраны Теймураза Джанашия - к штрафу в размере 300 000 лари.



Решение по делу огласил судья Бадри Кочламазашвили. Прокуратура обвиняла Саакашвили и Джанашия в групповой растрате бюджетных средств в особо крупном размере — 9 миллионов лари.





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