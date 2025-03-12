

Лукашенко: Мы поддерживаем шаги Грузии по отстаиванию своей государственности и суверенитета

12.03.2025 12:37





Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь высоко ценит и поддерживает «шаги Грузии по отстаиванию своей государственности и суверенитета». «Это созвучно с нашими подходами», — сказал он.



Такое заявление прозвучало на мероприятии 11 марта, где послы, в том числе посол Грузии в Беларуси Георгий Саганелидзе, вручили Лукашенко верительные грамоты.



Он заявил, что Грузия делает и «должна делать все то, что в интересах грузинского народа», и подчеркнул «исторические связи» между двумя народами, которые, по его оценке, являются «прочной основой для возобновления полноценного всестороннего сотрудничества наших стран».



Лукашенко отметил, что Беларусь готова укреплять отношения с Грузией. «С Грузией у нас нет абсолютно никаких проблем», — добавил он.



Посол Георгий Саганелидзе, начавший свою миссию в Минске «в наилучшем расположении духа», подчеркнул позитивные отношения между народами двух стран. Ранее Саганелидзе был временным поверенным в делах Грузии в Беларуси с сентября 2023 года.



«Мы понимаем, что времена непростые. Соответственно, нужно находить точки соприкосновения и развивать наши двусторонние отношения в тех направлениях, которые выгодны обеим странам», — добавил он.



Саганелидзе выразил оптимизм относительно вывода белорусско-грузинских отношений на более высокий уровень сотрудничества. «Мы должны стремиться к прогрессу», — отметил он, добавив, что мир в обеих странах и регионе имеет первостепенное значение.



Отвечая на вопрос о тесном диалоге между Беларусью и Грузией, Саганелидзе сказал: «нужно развивать дальнейшие отношения при желании двух или более сторон (если речь о многосторонних отношениях). И у руководства Беларуси, и у руководства Грузии есть такое желание. Думаю, что если очень постараться, все получится».



Президент Александр Лукашенко подвергся резкой критике в Грузии после визита в оккупированную Абхазию. 28 сентября 2022 года Лукашенко встретился в Бичвинта с тогдашним лидером оккупированного региона Асланом Бжания.



Президент Саломе Зурабишвили выразила глубокую обеспокоенность и назвала визит неприемлемым и нарушением закона Грузии об оккупированных территориях. Она подчеркнула, что подобные действия подрывают принципы двусторонних отношений и международного права. Она также раскритиковала Лукашенко за поддержку вторжения России в Украину.



В феврале 2023 года Лукашенко принял в Минске тогдашнего лидера оккупированной Абхазии Аслана Бжания. МИД Грузии осудил визит, заявив, что эти действия грубо нарушают суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ и представляют собой попытку легитимизации российского оккупационного режима.



Однако отношения между правительствами Грузии и Беларуси, вероятно, более тесные, чем кажутся на самом деле. Грузия и Беларусь развивают сотрудничество в сфере безопасности и правопорядка, которое активизировалось в результате визита Александра Лукашенко в Грузию в апреле 2015 года. Министерства внутренних дел двух стран подписали соглашение о сотрудничестве в борьбе с организованной преступностью, а также соглашение о реадмиссии и протокол о его реализации. В августе 2016 года это сотрудничество было расширено и включило в себя службы безопасности.



В 2016 году председатель Комитета государственной безопасности Беларуси Валерий Вакульчик и тогдашний глава Службы государственной безопасности Грузии Вахтанг Гомелаури подписали соглашение, охватывающее «оперативно-техническое сотрудничество». В декабре 2017 года Гомелаури принял участие в праздновании 100-летия белорусского КГБ и подписал соглашение об обмене и взаимной защите секретной информации, что укрепило отношения.



Парламент Грузии ратифицировал соглашение 2016 года в 2021 году после подавления протестов в Беларуси, что вызвало споры. Отсутствие прозрачности в отношении деталей реализации этого соглашения вызвало большие сомнения. В настоящее время Гомелаури занимает должность министра внутренних дел и находится под санкциями нескольких стран.



Civil.ge

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